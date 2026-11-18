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पाकिस्तानी हैंडलरों ने सीमा से सटे इलाकों में अपना तंत्र तैयार कर रखा है, जहां स्थानीय लोगों की सहायता से खेतों में ड्रोन की ड्रॉपिंग कराई जाती है। पुलिस सभी मामलों की गहनता से पड़ताल कर रही है। यह जांच भी की जा रही है कि जमीन मालिकों ने ड्रोन गिरने की जानकारी पुलिस को दी थी या नहीं। यदि किसी जमीन मालिक की तस्करों के साथ मिलीभगत पाई जाती है, तो उसकी जमीन जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित की जाएगी।ड्रोन तस्करी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया में बदलाव किया है। पूर्व में पुलिस केवल मौके पर पकड़े जाने वाले तस्करों तक ही जांच सीमित रखती थी, जिससे सीमा पार बैठे अपराधियों का पता नहीं चल पाता था। इस ढिलाई के कारण सीमा पार दहशतगर्दों का प्रभाव बढ़ता गया। अब पुलिस पुरानी फाइलों की नए सिरे से पड़ताल कर रही है। इसके तहत तस्करों को शरण देने वालों, उनके रुकने के ठिकानों तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वाले सभी व्यक्तियों को मुकदमों में नामजद किया जा रहा है।पुलिस ने अलग-अलग पुलिस थानों में पाकिस्तानी तस्करों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। बीकानेर के खाजूवाला थाने में मुख्य सप्लायर चीता, ड्रोन पायलट बिल्ला जट्टा तथा ड्रोन पायलट अली को नामजद किया गया है। श्रीगंगानगर के रावला थाने में शाह चाचा लाहौर, उमर चाचा, गंजा, अहमदीन चाया, अली मरूफ उर्फ डोगर उर्फ लंबरदार और बक्सी पाकिस्तान के नाम शामिल हैं। समेजा कोठी थाने में खानजी, वीरजी, हसन, अली व अहमद उर्फ चाचा तथा श्रीकरणपुर थाने में वीरजी पर मामला दर्ज हुआ है। जैतसर थाने में याकूब, चाचा, वीरू और शिंदा को नामजद किया गया है। इसके अलावा रामसिंहपुर थाने में अली, जग्गा, शाहजी, हार्टबेल, चीस यूकेस, जसकरन वाहला तथा पवन भाही के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में अलीजट और गोलूवाला थाने में याकूब पर मुकदमा दर्ज हुआ है।