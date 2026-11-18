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उच्च न्यायालय के अनुसार, उसे केवल रेलवे और जिला न्यायिक अधिकारियों से ही जवाब प्राप्त हुए हैं। जिला न्यायिक अधिकारियों ने अपने जवाब में अदालत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि उसने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के राज्यव्यापी अनुपालन की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू की थी।अदालत ने अपने 29 जून के आदेश में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाने पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके अलावा फेंसिंग, समर्पित कुत्ता पकड़ने वाली टीमों के गठन, बंध्याकरण और एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश भी दिए थे।हलफनामे में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने सचेत किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का निरंतर अनुपालन न करने या जानबूझकर उपेक्षा करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिला स्तर की रिपोर्टों से अनुपालन में कमियां भी उजागर हुई हैं। उदाहरण के लिए, चूरू जिले ने 3,884 बंध्याकरण और 7,127 टीकाकरण की रिपोर्ट दी है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि सभी क्षेत्रों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र अभी स्थापित नहीं किए गए हैं।राज्य सरकार ने अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल शिव मंगल शर्मा के माध्यम से दायर हलफनामे में स्वीकार किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश बाध्यकारी हैं और समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता रखते हैं। सरकार ने जोड़ा कि क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है तथा विभिन्न नगर निकायों, जिला प्रशासनों और पशुचिकित्सा अधिकारियों के बीच समन्वय जारी है। दोनों पक्षों के हलफनामों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।