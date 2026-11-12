Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   punjab assembly election 2027 aap second list 31 candidates mp tickets

पंजाब चुनाव: सांसदों को विधायकी का टिकट, दो बड़े चेहरे फिर गायब; आप की दूसरी लिस्ट पर सियासी चर्चाएं क्यों?

Thu, 12 Nov 2026 06:57 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंजाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंजाब Published by: विकास कुमार Updated Thu, 12 Nov 2026 06:57 PM IST
सार

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आप ने दूसरी सूची में सुजानपुर से स्वर्ण एस. सलारिया, पठानकोट से रोहित स्याल, गुरदासपुर से रमन बहल, मजीठा से तलबीर सिंह गिल और अमृतसर नॉर्थ से करमजीत सिंह रिंटू सहित कुल 31 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया गया है।  

विज्ञापन
punjab assembly election 2027 aap second list 31 candidates mp tickets
आप ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से जारी की गई 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी के दो वर्तमान लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है। वहीं, दूसरी ओर इस सूची में भी राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल नहीं हैं।  

विज्ञापन
Trending Videos

इस फैसले ने छेड़ी सियासी चर्चा
पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, होशियारपुर से वर्तमान लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा विधानसभा सीट से और संगरूर से वर्तमान सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। दोनों मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने के फैसले ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

किसको कहां से मिला टिकट?
इसके अलावा दूसरी सूची में सुजानपुर से स्वर्ण एस. सलारिया, पठानकोट से रोहित स्याल, गुरदासपुर से रमन बहल, मजीठा से तलबीर सिंह गिल और अमृतसर नॉर्थ से करमजीत सिंह रिंटू सहित कुल 31 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया गया है।  

विज्ञापन

तीसरी सूची पर क्यों टिकी निगाहें?
दो सूचियां जारी होने के बावजूद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा जैसे प्रमुख चेहरों के नाम घोषित न होने से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। अब सभी की निगाहें आम आदमी पार्टी की ओर से जारी होने वाली तीसरी सूची पर टिकी हुई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed