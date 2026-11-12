पंजाब चुनाव: सांसदों को विधायकी का टिकट, दो बड़े चेहरे फिर गायब; आप की दूसरी लिस्ट पर सियासी चर्चाएं क्यों?

इस फैसले ने छेड़ी सियासी चर्चा

पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, होशियारपुर से वर्तमान लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा विधानसभा सीट से और संगरूर से वर्तमान सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। दोनों मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने के फैसले ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।