पंजाब चुनाव: सांसदों को विधायकी का टिकट, दो बड़े चेहरे फिर गायब; आप की दूसरी लिस्ट पर सियासी चर्चाएं क्यों?
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आप ने दूसरी सूची में सुजानपुर से स्वर्ण एस. सलारिया, पठानकोट से रोहित स्याल, गुरदासपुर से रमन बहल, मजीठा से तलबीर सिंह गिल और अमृतसर नॉर्थ से करमजीत सिंह रिंटू सहित कुल 31 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया गया है।
विस्तार
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से जारी की गई 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी के दो वर्तमान लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है। वहीं, दूसरी ओर इस सूची में भी राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल नहीं हैं।
इस फैसले ने छेड़ी सियासी चर्चा
पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, होशियारपुर से वर्तमान लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल को फगवाड़ा विधानसभा सीट से और संगरूर से वर्तमान सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। दोनों मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाने के फैसले ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।
किसको कहां से मिला टिकट?
इसके अलावा दूसरी सूची में सुजानपुर से स्वर्ण एस. सलारिया, पठानकोट से रोहित स्याल, गुरदासपुर से रमन बहल, मजीठा से तलबीर सिंह गिल और अमृतसर नॉर्थ से करमजीत सिंह रिंटू सहित कुल 31 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया गया है।
तीसरी सूची पर क्यों टिकी निगाहें?
दो सूचियां जारी होने के बावजूद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा जैसे प्रमुख चेहरों के नाम घोषित न होने से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। अब सभी की निगाहें आम आदमी पार्टी की ओर से जारी होने वाली तीसरी सूची पर टिकी हुई हैं।