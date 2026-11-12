जालंधर में मेयर की मौजूदगी में हवाई फायरिंग: पार्टी में थे वनीत धीर, पीछे खड़े युवक ने चलाईं गोलियां; वीडियो

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समारोह में खुलेआम गोली चलने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के हथियारों संबंधी प्रतिबंधों और उनकी पालना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, यह निजी पार्टी करीब तीन दिन पहले जालंधर के रेडिसन एनक्लेव में आयोजित की गई थी। वायरल वीडियो में समारोह में मौजूद लोग डीजे की धुन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। मेयर वनीत धीर भी पार्टी में शामिल होकर डांस करते नजर आते हैं। इसी बीच उनके पीछे खड़ा एक युवक कथित तौर पर पिस्तौल से हवा में गोलियां चलाता दिखाई देता है।गौरतलब है कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शादी-ब्याह, निजी समारोहों, रेस्टोरेंट और कैफे में हथियार लेकर जाने तथा हवाई फायरिंग करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद निजी समारोह में कथित फायरिंग का वीडियो सामने आने से पुलिस की कार्रवाई और प्रतिबंधों के पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की पहचान और फायरिंग से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।