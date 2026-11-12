Chd-Pb Big News: आप की दूसरी लिस्ट पर मंथन, पूर्व एसएसपी को सात साल की कैद; अरविंद केजरीवाल को धमकी

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चंडीगढ़ के चार बैंकों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करीब 34 साल पुराने ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और पुलिस हिरासत से लापता होने के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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चंडीगढ़ के चार बैंकों को बम की धमकी

चंडीगढ़ के चार बैंकों को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। धमकी भरे ई-मेल मिलने की सूचना के बाद पुलिस कंट्रोल रूम से संबंधित थाना क्षेत्रों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया। पढ़ें पूरी खबर



आप उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करेगी। नई दिल्ली में शाम को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद इसका एलान किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर



अमरीक सिंह लापता केस में पूर्व एसएसपी गुरमीत रंधावा को कैद

करीब 34 साल पुराने ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और पुलिस हिरासत से लापता होने के मामले में मोहाली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल कैद की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर

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अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर सात करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पढ़ें पूरी खबर



पंजाब कांग्रेस की साइकिल यात्रा शुरू

पंजाब कांग्रेस की जवानी संभाल साइकिल यात्रा आज चमकाैर साहिब से शुरू हो गई है। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने इसका नेतृत्व किया। इसमें प्रभारी सचिन पायलट और पीपीसीसी प्रधान परगट सिंह समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंचे। पढ़ें पूरी खबर

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