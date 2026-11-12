पंजाब भाजपा दफ्तर पर हमला: अटैक के पीछे खालिस्तान लिबरेशन आर्मी? हमलवारों को मिले थे ₹2200; एनआईए करेगी जांच

कब हुआ था हमला?

यह घटना 26 जुलाई को हुई थी। पंजाब पुलिस ने संगरूर के उपली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसका उद्देश्य आग से अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जांच के दौरान राज्य पुलिस ने हैप्पी सिंह और जसप्रीत सिंह नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनआईए की प्राथमिकी में बताया गया कि आरोपियों को पड़ोसी देश में बैठे एक हैंडलर ने सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती किया था। यह हमला खालिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा रची गई साजिश के तहत किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लिया।