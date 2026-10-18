Patiala News: पंजाबी फिल्म निर्माता ग्रेवाल को ईडी ने हिरासत में लिया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पूछताछ के लिए दो बार किया गया था तलब, पेश होने के लिए मांगा था समयअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब में दुष्कर्म के एक मामले से जुड़े पांच करोड़ रुपये की कथित रिश्वत और जबरन वसूली के मामले में पंजाबी फिल्म निर्माता अमरदीप सिंह ग्रेवाल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। ग्रेवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साढ़ू हैं।ग्रेवाल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर शनिवार को यह कार्रवाई की गई। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय ले जाया गया। दरअसल, ईडी ने ग्रेवाल को पूछताछ के लिए पहले सात अक्तूबर को तलब किया था। उनके अनुरोध पर उन्हें नौ अक्तूबर को पेश होने के लिए कहा गया लेकिन वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।सूत्रों के मुताबिक, ईडी ग्रेवाल से पंजाब में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले की जांच प्रभावित करने के बदले पांच करोड़ रुपये की कथित रिश्वत मांगने के आरोपों के संबंध में पूछताछ कर रही है। हालांकि, ग्रेवाल ने आरोपों को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी ने भी ग्रेवाल के मुख्यमंत्री या उनके परिवार से संबंध होने के दावों को नकारा है।ग्रेवाल पंजाबी फिल्म उद्योग से जुड़े हैं। उनका संबंध ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बताया जाता है। वह मौजां ही मौजां (2023) और स्नोमैन (2022) जैसी पंजाबी फिल्मों से जुड़े रहे हैं।