Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Drones to be used to combat dengue; insecticide to be sprayed in hotspots

Patiala News: ड्रोन से होगा डेंगू पर वार, हॉटस्पॉट में होगा दवा का स्प्रे

Fri, 06 Nov 2026 04:28 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 04:28 PM IST
विज्ञापन
Drones to be used to combat dengue; insecticide to be sprayed in hotspots
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

पटियाला। पटियाला जिले में डेंगू के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब तकनीक का सहारा लेगा। पहुंच से दूर हॉटस्पॉट इलाकों में ड्रोन के जरिये दवा का स्प्रे किया जाएगा। जिले में अब तक डेंगू के 69 मामले सामने आ चुके हैं।

विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, फील्ड कर्मचारियों और आशा वर्करों को ड्रोन से छिड़काव का प्रशिक्षण मिल रहा है। सिविल सर्जन शेली जेतली ने बताया कि टीमें लगातार डेंगू रोधी अभियान चला रही हैं। ड्रोन से बड़े क्षेत्रों में कम समय में प्रभावी छिड़काव संभव होगा। शुक्रवार को सीएचसी त्रिपड़ी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रनीत कौर की अगुवाई में प्रशिक्षण दिया गया। जिला एपिडेमोलॉजिस्ट गुरप्रीत कौर ने कहा कि टीमें घर-घर लार्वा की जांच कर रही हैं। लोगों को मच्छर के पनपने के कारणों और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 36,168 स्थानों पर लारवा की जांच हुई है। इनमें से 287 स्थानों पर लारवा मिलने पर उसे नष्ट किया गया। ड्राई डे अभियान के तहत 12,67,250 घरों का सर्वे किया जा चुका है। इस दौरान 9,070 स्थानों पर डेंगू का लारवा मिला जिसे नष्ट कर परिवारों को जागरूक किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed