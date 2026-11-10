Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Patiala News ›   Punjab-Haryana police have made a joint strategy, patrolling will increase in border areas

Patiala News: हरियाणा के ध्यानार्थ - पंजाब-हरियाणा पुलिस ने बनाई संयुक्त रणनीति, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी पेट्रोलिंग

Tue, 10 Nov 2026 07:38 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 07:38 PM IST
विज्ञापन
Punjab-Haryana police have made a joint strategy, patrolling will increase in border areas
नशा तस्करों और अपराधियों पर कसेंगे शिकंजा, भगोड़ों और वांछित अपराधियों पर भी रहेगी नजर
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई। इसमें पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में दोनों राज्यों के बीच आपसी तालमेल मजबूत करने पर सहमति बनी। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की रणनीति तैयार की गई। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए संयुक्त योजना भी बनाई गई।
विज्ञापन

डीआईजी चहल ने हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों की सूचनाएं साझा करने के निर्देश दिए। नशा तस्करी, अवैध शराब और अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ मिलकर अभियान चलेगा। फरार और वांछित अपराधियों पर विशेष नजर रखने का फैसला हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में पटियाला के एसएसपी हरमनदीप सिंह हांस उपस्थित रहे। संगरूर की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल भी मौजूद थीं। अंबाला के एसपी अजीत सिंह शेखावत और फतेहाबाद की एसपी निकिता खट्टर शामिल हुए। जींद की एसपी उपासना और कैथल के एसपी मनप्रीत सिंह सूडान भी उपस्थित थे। संगरूर के एसपी (एच) सुखमृत सिंह रंधावा और पिहोवा के डीएसपी रणधीर सिंह भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed