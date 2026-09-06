बुजुर्ग महिला की हत्या: दोहते ने उतारा मौत के घाट, घर करवाना चाहता था अपने नाम; सीसीटीवी फुटेज आई सामने

शिकायतकर्ता के मुताबिक 3 सितंबर की शाम करीब 6 बजे उन्हें मां की मौत की सूचना मिली। वह अन्य रिश्तेदारों के साथ अमरगढ़ कलेर पहुंची। समय अधिक हो जाने के कारण शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। परिवार ने गुरकीरत पर भरोसा करते हुए बिना किसी संदेह के पुलिस से धारा 194 के तहत कार्रवाई करवाई और 4 सितंबर को मनजीत कौर का अंतिम संस्कार कर दिया।



सीसीटीवी देखा तो पैरों तले खिसक गई जमीन

अंतिम संस्कार के बाद परिवार के मन में सवाल उठा कि आखिर स्वस्थ बुजुर्ग महिला की मौत कैसे हुई। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सामने वाले घर में लगे कैमरे की फुटेज देखकर परिवार के होश उड़ गए। फुटेज में कथित तौर पर करीब 5:30 बजे मनजीत कौर अपने घर में दिखाई देती हैं। इसी दौरान गुरकीरत वहां पहुंचता है और नानी के साथ झगड़ा करता नजर आता है। मारपीट के बाद आरोपी महिला के ऊपर बैठकर उसका गला और मुंह दबाता हुआ दिखाई देता है। फुटेज सामने आने के बाद परिवार का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।



सीसीटीवी ने बदली पूरी कहानी

सूचना मिलते ही थाना सदर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने धारा-194 के तहत की गई कार्रवाई को हत्या के मामले में बदलते हुए गुरकीरत सिंह के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वह अपनी नानी का घर और अन्य जगह अपने नाम करवाना चाहता था। उसने कई बार नानी से इसके लिए कहा, लेकिन वह संपत्ति उसके नाम करने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर गुस्से में आकर उसने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच कर रही है।

