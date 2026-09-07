Mohali News: डोप टेस्ट में मॉर्फिन पॉजिटिव, युवक पर एनडीपीएस एक्ट का केस

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राहुल गांव सांगी खिंडवाली, रोहतक का निवासी है और झामपुर में किराए पर रहता था। पुलिस के अनुसार, पांच सितंबर को तेजपाल सिंह ने शिकायत दी थी। इसके बाद तेजपाल सिंह दो युवकों राहुल और रितिक को पुलिस के पास लाए। जांच अधिकारी सुखजीत सिंह ने तलाशी ली लेकिन कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला। दोनों को सीएचसी ढकोली ले जाकर डोप टेस्ट कराया गया। राहुल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि रितिक की रिपोर्ट नेगेटिव रही। इसी आधार पर राहुल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

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जीरकपुर। ढकोली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी राहुल (38) के टेस्ट में मॉर्फिन और बेंजोडायजेपिन की पुष्टि हुई है।