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Mohali News: अमेय फाउंडेशन ने लगाया स्वास्थ्य शिविर, 571 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा

Mon, 07 Sep 2026 02:17 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:17 AM IST
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Ameya Foundation organized a health camp; 571 patients were examined
मोहाली। अमेय फाउंडेशन ने रविवार को सेक्टर-70 में एक निशुल्क मेगा स्वास्थ्य एवं कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 571 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाई। शिविर का उद्देश्य बीमारियों का समय पर पता लगाने और लोगों को जागरूक करना था। फाउंडेशन की चेयरपर्सन और भाजपा नेत्री आभा बंसल की अगुवाई में यह शिविर आयोजित हुआ। सोहाना अस्पताल से आई डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच की। महिलाओं ने विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाई। इस अवसर पर 10 जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर भेंट की गईं। अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी वितरित किए गए। आभा बंसल ने कहा कि गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है। उन्होंने लोगों से शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील की।
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गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति

शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ, पंजाब के कैशियर सुखविंदर सिंह गोल्डी और प्रदेश मीडिया प्रभारी विनीत जोशी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष रणजीत गिल, पार्षद गौरव जैन, अतुल शर्मा और एकता नागपाल भी मौजूद थे। भाजपा नेता संजीव खन्ना, पार्षद हरदेव उभा, कुलदीप बिट्टू और मनोज अग्रवाल भी शामिल हुए। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य तथा कई गांवों और सेक्टरों से आए निवासी कल्याण संघ पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में पहुंचे।
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