Mohali News: मोहाली में .9 एमएम ग्लॉक पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, जसकरण अपने एक साथी के साथ मोहाली में किसी वारदात को अंजाम देने आया था। 2 सितंबर को एसएसओसी टीम को जसकरण के हथियार लेकर घूमने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे उसके साथी के साथ पकड़ा। तलाशी के दौरान हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जसकरण के खिलाफ एसएसओसी मोहाली थाने में आम्र्स एक्ट और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर रविंदर सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है।जांच जारीपुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जसकरण के पास हथियार कहां से आए थे। यह भी जांच की जा रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में किया जाना था या नहीं। जसकरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ पकड़े गए साथी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।