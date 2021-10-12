Mohali News: कुराली में चकवाल स्कूल के पास 10 लाख रुपये से पेवर ब्लॉक का काम शुरू

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प्रधान बहादर सिंह ओके ने बताया कि स्कूल के आगे कच्ची जगह थी। बारिश में वहां कीचड़ हो जाता था। इससे आम लोगों और छात्रों को काफी परेशानी होती थी। वार्ड 17 के पार्षद राजेश राठौर ने यह मामला काउंसिल के ध्यान में लाया था। वार्ड वासियों और छात्रों की समस्या को देखते हुए यह काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पेवर ब्लॉक लगने से लोगों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। स्कूल की प्रबंधक कमेटी ने नगर काउंसिल प्रधान, पार्षदों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मैनेजर बिट्टू खुल्लर के नेतृत्व में उन्हें सम्मानित भी किया गया।परियोजना से लाभ और उपस्थितिइस अवसर पर कई पार्षद और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इनमें पार्षद डॉ. अश्वनी कुमार, राजेश राठौर और हैप्पी धीमान शामिल थे। पूर्व पार्षद रमाकांत कालिया और पार्षद प्रदीप रूड़ा भी मौजूद रहे। मास्टर यादविंदर गौड, पार्षद जीता, विनीत कालिया और हैप्पी वर्मा भी उपस्थित थे। प्रिंसिपल धर्मेंदर जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस पहल से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और स्वच्छता बढ़ेगी।