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बनूड़ के रचित जैन रूस में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व: अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव में मिला निमंत्रण

Thu, 10 Sep 2026 12:59 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लांडरां/बनूड़
संवाद न्यूज एजेंसी, लांडरां/बनूड़ Published by: Nivedita Updated Thu, 10 Sep 2026 12:59 PM IST
सार

रचित जैन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) चंडीगढ़ के सचिव हैं। महोत्सव के दौरान वह मॉस्को, येकातेरिनबर्ग और अल्ताई क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने हाल ही में डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चंडीगढ़ से एमकॉम. की पढ़ाई पूरी की है।

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Rachit Jain resident of Banur represent India at International Youth Festival in Russia
रचित जैन - फोटो : संवाद

विस्तार
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बनूड़ निवासी रचित जैन रूस में 11 से 22 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हें इस प्रतिष्ठित आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। वह दुनिया भर से आए युवाओं के समक्ष भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक प्रस्तुत करेंगे।
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रचित जैन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) चंडीगढ़ के सचिव हैं। महोत्सव के दौरान वह मॉस्को, येकातेरिनबर्ग और अल्ताई क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उन्होंने हाल ही में डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चंडीगढ़ से एमकॉम. की पढ़ाई पूरी की है।
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वह पहले भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नीदरलैंड और फ्रांस सहित कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चंडीगढ़ में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें राज्यपाल, मेयर, सांसद और शिक्षा सचिव द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के कॉलेजों में हुए चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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