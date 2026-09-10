फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Sanitation workers' indefinite strike against garbage collection contract starts on the 11th

Mohali News: कूड़ा उठाने के ठेके के विरोध में सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 11 से

Thu, 10 Sep 2026 01:58 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Sanitation workers' indefinite strike against garbage collection contract starts on the 11th
मोहाली। पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन ने आईटी सिटी सेक्टर-66बी में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के ठेके के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन ने 11 सितंबर से शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। यह कदम मांगों का समाधान न होने पर उठाया जाएगा।
विज्ञापन




फेडरेशन के प्रदेश महासचिव पवन गोड़ियाल ने बताया कि फेज-9 पार्क में हुई बैठक में सफाई सेवकों और गारबेज कलेक्टरों ने ठेके का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल से संबंधित पार्षद हरविंदर सिंह ने अपने करीबी व्यक्ति को कूड़ा उठाने का काम दिया है। मौजूदा गारबेज कलेक्टरों को धमकियां देने का भी दावा किया गया है। बैठक में चार सफाई सेवकों की सेवा समाप्ति का मुद्दा भी उठा। नेताओं ने उन्हें दोबारा ड्यूटी पर लगाने की मांग की। इसके साथ ही कथित ठेका रद्द करने और ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मियों का ईएसआई अपडेट कर राशि जमा करवाने की भी मांग की गई।
विज्ञापन




प्रदर्शन की रणनीति

फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि 11 सितंबर से डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने सहित शहर की पूरी सफाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अकाली दल के हलका इंचार्ज परविंदर सिंह सोहाना के आवास पर प्रदर्शन होगा। नगर निगम कार्यालय के बाहर भी कूड़ा फेंककर विरोध जताया जाएगा। यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed