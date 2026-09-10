Mohali News: भाजपा का कुराली में प्रदर्शन, गुलजार सिंह मौत मामले में इन्साफ की मांग

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यह रोष प्रदर्शन भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा भानु प्रताप और चरणजीत सिंह चन्ना कालेवाल के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस्तीफे की मांग उठाई। साथ ही, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को पद से हटाने की भी मांग की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि गुलजार सिंह के साथ कथित तौर पर मारपीट, बेइज्जती और प्रताड़ना हुई थी। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।पीड़ित परिवार के लिए सहायताभाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को इन्साफ दिलाने की बात कही। उन्होंने परिवार के लिए उचित मुआवजा और सरकारी सहायता की भी मांग की। नेताओं ने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके।