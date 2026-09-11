Mohali News: वाहन चोर गिरफ्तार, पांच चोरी के वाहन बरामद

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरजीत सिंह उर्फ तोता निवासी खेड़ा मुंडी खरड़ के रूप में हुई है। छह सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि गुरजीत चोरी का मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में है। थाना फेज-1 पुलिस ने उसे मोहाली फेज-1 में नई पानी की टंकी के पीछे से पकड़ा। उसके पास से एक चोरी का स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुआ। अदालत में पेश कर उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर दो अन्य मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा भी बरामद किए गए। गुरजीत पर वर्ष 2018 में थाना मटौर में एनडीपीएस एक्ट का मामला भी दर्ज है। पुलिस अब चोरी के इस नेटवर्क में अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है।

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मोहाली। मोहाली पुलिस ने वाहन चोरी रोकने के अभियान में एक चोर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तीन मोटरसाइकिल और दो एक्टिवा सहित पांच चोरी के वाहन बरामद हुए।