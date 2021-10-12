Mohali News: आज के कार्यक्रम मोहाली
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:17 AM IST
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प्रतियोगिता
ताइक्वांडो : मोहाली के सेक्टर -78 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा
धर्म-कर्म
कथा : मोहाली के प्राचीन शिव मंदिर फेज-1 में चल रही शिव महापुराण कथा का समापन शाम 4 बजे होगा।
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ताइक्वांडो : मोहाली के सेक्टर -78 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा
धर्म-कर्म
कथा : मोहाली के प्राचीन शिव मंदिर फेज-1 में चल रही शिव महापुराण कथा का समापन शाम 4 बजे होगा।