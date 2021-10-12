Mohali News: करोड़ों का बस स्टैंड बदहाल, हाईकोर्ट में सुनवाई 2 सितंबर को
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:44 AM IST
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मोहाली। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार मोहाली बस स्टैंड बदहाली का शिकार है। इस मामले की अगली सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 2 सितंबर को होगी। निर्माण के करीब एक दशक बाद भी बस स्टैंड की कई प्रमुख सुविधाएं अधूरी हैं। बेसमेंट में पानी जमा है, सड़कें खराब हैं और बिजली आपूर्ति भी अनियमित है। नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने सोमवार को बस स्टैंड का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि परियोजना के मॉडल में डबल सड़कें, दुकानें, कार्यालय, पार्किंग और हेलिपैड जैसी सुविधाएं प्रस्तावित थीं। इनमें से कई काम अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बेदी ने टूटी सड़कों, निचली बेसमेंट में पानी और अनियमित बिजली आपूर्ति पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार और गमाडा से परियोजना को जल्द पूरा करवाने की मांग की।
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