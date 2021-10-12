Mohali News: आज भाइयों की कलाई पर सजेगी रंग-बिरंगी राखी, बाजारों में रही खरीदारी की रौनक

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भाई-बहन के प्रेम का पर्व



भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं।

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मोहाली। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर वीरवार को शहर के बाजारों में खूब चहल-पहल रही। बहनों ने भाइयों की कलाई पर सजाने के लिए रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियों की खरीदारी की। इसके साथ ही मिठाई, कपड़े और उपहार लेने के लिए भी बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई। राखी की दुकानों पर विभिन्न डिजाइन और रंगों की राखियां ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। महिलाओं और युवतियों ने अपनी पसंद के अनुसार भाइयों के लिए राखियां खरीदीं। बच्चों में भी रक्षाबंधन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। बाजारों में मेहंदी लगाने वालों के पास दिनभर महिलाओं और युवतियों की भीड़ लगी रही। बच्चों ने भी हाथों पर मेहंदी लगवाई। राखियों के साथ मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी रही। दुकानदारों ने त्योहार को देखते हुए मिठाइयों की विशेष पैकिंग और कई तरह की वैरायटी तैयार की। खरीदारी के चलते बाजारों में पहले ही उत्सव जैसा माहौल बना रहा।