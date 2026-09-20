Mohali News: सीवर-बरसाती पानी नेटवर्क की एक साल रखी जाएगी निगरानी

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मशीनरी और जोनल कार्यालय से मिलेगी तेजी



सेक्टर 66-69 और 76-80 में नेटवर्क की नियमित देखरेख के साथ शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेक्टर-69 में जोनल कार्यालय-सह-मशीनरी स्टोर का संचालन किया जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर मशीनरी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। सीवर संबंधी समस्याओं पर मौके पर कार्रवाई करने में सहूलियत मिलेगी। बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने में भी मदद मिलेगी। विज्ञापन







ठेकेदार को समयबद्ध कार्रवाई और रिकॉर्ड अनिवार्य



ठेकेदार को सीवर और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था से जुड़ी रोजमर्रा की शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई कर उनका समाधान करना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक शिकायत का उचित रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। इसमें शिकायत मिलने की तारीख, उस पर की गई कार्रवाई और शिकायत के निपटारे की स्थिति दर्ज करनी होगी। सभी कार्य संबंधित मानकों, विभागीय निर्देशों और सुरक्षा नियमों के अनुसार करने होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सीवर और बरसाती पानी की व्यवस्था सुचारु और निर्बाध रूप से चलती रहे। विज्ञापन विज्ञापन







मेयर ने बताया शहरवासियों के लिए बेहतर सुविधा



मेयर सरबजीत सिंह समाना ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शहर में सीवर और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। नियमित रखरखाव और शिकायतों के समयबद्ध समाधान की यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है। यह आने वाले समय में शहरवासियों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। मशीनरी और जोनल कार्यालय से मिलेगी तेजीसेक्टर 66-69 और 76-80 में नेटवर्क की नियमित देखरेख के साथ शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेक्टर-69 में जोनल कार्यालय-सह-मशीनरी स्टोर का संचालन किया जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर मशीनरी तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। सीवर संबंधी समस्याओं पर मौके पर कार्रवाई करने में सहूलियत मिलेगी। बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने में भी मदद मिलेगी।ठेकेदार को समयबद्ध कार्रवाई और रिकॉर्ड अनिवार्यठेकेदार को सीवर और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था से जुड़ी रोजमर्रा की शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई कर उनका समाधान करना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक शिकायत का उचित रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। इसमें शिकायत मिलने की तारीख, उस पर की गई कार्रवाई और शिकायत के निपटारे की स्थिति दर्ज करनी होगी। सभी कार्य संबंधित मानकों, विभागीय निर्देशों और सुरक्षा नियमों के अनुसार करने होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सीवर और बरसाती पानी की व्यवस्था सुचारु और निर्बाध रूप से चलती रहे।मेयर ने बताया शहरवासियों के लिए बेहतर सुविधामेयर सरबजीत सिंह समाना ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शहर में सीवर और बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। नियमित रखरखाव और शिकायतों के समयबद्ध समाधान की यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है। यह आने वाले समय में शहरवासियों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों में कमी आएगी।

मोहाली। नगर निगम अब शहर में सीवर जाम और बरसाती पानी की निकासी से जुड़ी शिकायतों का केवल रिकॉर्ड ही नहीं रखेगा, बल्कि उनके समाधान और बार-बार सामने आने वाली समस्याओं पर भी नजर रखेगा। पहले चरण में, निगम ने सेक्टर 66-69 और 76-80 के सीवर व बरसाती पानी के नेटवर्क के व्यापक संचालन और रखरखाव के लिए एक साल की व्यवस्था करने का फैसला किया है। इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जिस पर करीब 92 लाख रुपये की लागत आएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यह पहल नियमित शिकायतों पर कार्रवाई के साथ उनके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का प्रावधान करती है। इससे बार-बार सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान की निगरानी में मदद मिलेगी। मोहाली में मानसून के दौरान कई इलाकों में बरसाती पानी की निकासी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी होती है। सीवर और बरसाती पानी नेटवर्क का नियमित रखरखाव इस समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। नालियों और निकासी तंत्र की समय पर देखरेख से पानी की निकासी बेहतर हो सकती है। इस काम में नेटवर्क की देखरेख के साथ रोजमर्रा की शिकायतों पर कार्रवाई और उनका रिकॉर्ड रखना शामिल है। इससे यह पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी समस्या बार-बार आ रही है और उसका समाधान कैसे किया गया। शहर के बढ़ते दायरे को देखते हुए निगम अब रखरखाव पर अधिक जोर देगा। संवाद