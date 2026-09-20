Mohali News: बदबू से लोग परेशान, ठेकेदार की 50 लाख पेमेंट रुकने से शहरभर में फैली गंदगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आरएमसी पॉइंट फेज-3 बी 1 में हालात ठीक नहींअमर उजाला की टीम दोपहर बाद दो बजे नगर निगम की ओर से फेज-3 बी 1 का आरएमसी पॉइंट को देखा गया। यहां पर सफाई व्यवस्था का दावा झूठा है। आरएमसी पॉइंट पर तीन दिन का कूड़ा इकट्ठा है। यहां पर कूड़ा डालने वाले लोगों को बदबूदार गंदगी बनी है। वहीं यहां पर लाइट पॉइंट को पार कर लोगों का घर है। यहां पर बदबूदार गंदगी बनी है। इस कारण हालात ठीक नहीं है। इसकी बदबू फेज-2 की मार्केट सहित फेज-3 बी1 में बनी है। फेज-2 के रहने वाले निखिल गोयल , अजय शर्मा ने बताया कि आरएमसी पॉइंट से कूड़ा नहीं उठने से परेशानी हो रही है। इस कारण लोग परेशान हैं।फेज-9 की मार्केट तक बनी है बदबूशहर के बने आरएमसी पॉइंट फेज-6 और फेज-9 का दौरा किया। इस दौरान यहां पर भी तीन दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। लोगों के घरों से कूड़ा लाकर इकट्ठा किया जा रहा है। इस कारण लोग परेशान हैं। अभी तक हालात सही नहीं हो पाया है। फेज-9 निवासी मंदीप सिंह ने बताया कि अभी तक हालात ठीक नहीं हैं। मार्केट में बदबूदार गंदगी बनी रहती है। अभी तक कूड़े का निदान नहीं किया गया है।शहर के सभी आरएमसी पॉइंटों से कूड़ा जल्द उठाया जाएगा। शहर को साफ रखना हमारी प्राथमिकता में हैं। इसे जल्द ठीक करेंगे। जल्द ही ठेकेदार की पेमेंट करेंगे और कूड़ा उठाने का स्थायी बंदोबस्त करेंगे। - संदीप सिंह, आयुक्त, नगर निगम, मोहालीआरएमसी पॉइंट से कूड़े का उठान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ठेकेदार को पेमेंट की गई है। जल्द ही समस्या का समाधान होगा।- सरबजीत सिंह सामाना, मेयर, नगर निगम, मोहाली