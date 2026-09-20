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Mohali News: हथियार दिखाकर बुजुर्ग महिला से सोने की बालियां झपटीं, घटना सीसीटीवी में कैद

Sun, 20 Sep 2026 02:07 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:07 AM IST
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Gold earrings snatched from elderly woman at gunpoint; incident caught on CCTV.
खरड़। हसनपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला को हथियार दिखाकर सोने की बालियां छीनने का मामला सामने आया है। यह घटना सुबह करीब 11 बजे एक किराना दुकान पर हुई और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित महिला राज रानी अपने पति के साथ दुकान चलाती हैं। राज रानी के बेटे जतिंदर कुमार ने बताया कि उनकी दुकान चार पीढ़ियों से चल रही है। मंगलवार को एक युवक सामान लेने के बहाने दुकान पर आया। उसने राज रानी को अकेला देखकर तेजधार हथियार दिखाया और डरा-धमकाकर उनके कानों से सोने की बालियां निकलवा लीं। आरोपी का एक साथी मोटरसाइकिल पर कुछ दूरी पर इंतजार कर रहा था। वारदात के बाद दोनों तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए। जतिंदर ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। थाना सदर खरड़ से फोन तो आया लेकिन कोई पुलिसकर्मी बयान लेने मौके पर नहीं पहुंचा। पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई है। फुटेज को खरड़ और आसपास के शहरों के ग्रुपों में साझा किया गया है। थाना सदर खरड़ के एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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