फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Sewerage line project stalled for eight months; work yet to begin despite release of 36 lakh fund

Mohali News: आठ माह से अटकी सीवरेज लाइन, 36 लाख का फंड जारी फिर भी काम नहीं हुआ शुरू

Sat, 05 Sep 2026 01:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Sewerage line project stalled for eight months; work yet to begin despite release of 36 lakh fund
जीरकपुर। ढकोली के वार्ड-13 में न्यू गणेश विहार में सीवरेज की समस्या दूर करने के लिए जनवरी में मंजूर की गई परियोजना आठ माह बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है। इस परियोजना पर करीब 36 लाख रुपये का फंड जारी होने के बावजूद अब तक सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो सका है। परियोजना को मंजूरी और राशि जारी होने के बाद भी काम शुरू न होने से अब इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं, स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि सीवरेज लाइन बिछने के बाद उन्हें लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत मिलेगी। लेकिन आठ महीने बीतने के बाद भी मौके पर काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात के दौरान क्षेत्र में जल निकासी और सीवरेज संबंधी परेशानी बढ़ने से लोगों की दिक्कत और अधिक हो जाती है। ऐसे में लोगों का कहना है कि यदि फंड उपलब्ध हैं तो काम शुरू करने में देरी का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए।
विज्ञापन

लगातार शिकायतों के बाद अधिकारियों ने किया सर्वे
न्यू गणेश विहार कॉलोनी में सीवरेज लाइन न होने की वजह से स्थानीय लोगों ने लगातार अपनी शिकायतें प्रशासन को दर्ज करवाई और इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई। दूसरी ओर, लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें न्यू गणेश विहार कॉलोनी की समस्या के समाधान को लेकर विचार चर्चा हुई। इसके बाद वहां पर नई सीवरेज बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसके चलते एक टीम ने न्यू गणेश विहार कॉलोनी का सर्वे किया। वहीं, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीवरेज व्यवस्था और लाइन बिछाने के लिए प्रस्तावित स्थान का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट बनाकर आलाधिकारियों को सौंप दी।
विज्ञापन

जनवरी में पास हुआ था काम
न्यू गणेश विहार की यह परियोजना लंबे समय से लटकाई जा रही है। जनवरी में काम पास होने के साथ ही करीब 36 लाख रुपये के फंड जारी किए गए थे, इसके बावजूद अभी तक सीवरेज लाइन बिछाने की शुरुआत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा से जुड़ा काम आठ महीने तक लंबित रहना गंभीर मामला है। -सुखवीर सिंह लवली, पार्षद, ढकोली।
विज्ञापन
विज्ञापन



बरसात के कारण फिलहाल सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं किया जा रहा है। बरसात का मौसम खत्म होने के बाद परियोजना पर काम शुरू करवाया जाएगा। -गुरप्रीत सिंह विर्क, प्रधान, नगर परिषद जीरकपुर।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed