Mohali News: वीआईपी रोड पर अवैध निर्माण पर चला नगर परिषद का पंजा, तीन दुकानें ध्वस्त

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वीरवार शाम करीब चार बजे नगर परिषद की टीम जेसीबी के साथ वीआईपी रोड पर पहुंची। टीम ने एक-एक कर तीनों अवैध दुकानों को गिराना शुरू किया। इस अचानक हुई कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों ने भीड़ की मौजूदगी में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। परिषद अधिकारियों ने बताया कि इन दुकानों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं था। अवैध निर्माण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित लोगों ने नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद परिषद को मजबूर होकर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी।निर्मल छाया सोसाइटी की सड़क पर अवैध निर्माणनगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार, ये दुकानें निर्मल छाया सोसाइटी की 66 फुट चौड़ी सड़क की जमीन पर बनाई गई थीं। इन दुकानों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के पूरी तरह विपरीत था। अवैध दुकानों के निर्माण के दौरान ही लोगों ने प्रशासन से शिकायतें की थीं। शिकायतकर्ताओं ने इन दुकानों को हटाने की मांग की थी। हालांकि, निर्माण करने वाला व्यक्ति चुपके-चुपके अवैध दुकानों को बनाने में जुटा रहा। वीरवार को प्रशासन ने जेसीबी का उपयोग कर इन दुकानों को तोड़ दिया और 66 फुट चौड़ी सड़क को खाली करवा लिया।नोटिस के बाद भी नहीं हटा निर्माणप्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शहर में किसी भी अवैध निर्माण के लिए पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस में निर्माण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। यदि तय समय के बाद भी निर्माण नहीं हटाया जाता है तो परिषद नियमों के तहत कार्रवाई करती है। वीआईपी रोड पर ध्वस्त की गई तीन दुकानों के मामले में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई।नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं : ईओजीरकपुर में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध निर्माण करने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई निश्चित है। शहर में जहां भी बिना मंजूरी या स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई भविष्य में होने वाले अवैध निर्माणों के लिए एक चेतावनी है। - परविंदर सिंह भट्टी, ईओ, नगर परिषद