प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यू चंडीगढ़ स्थित सनटेक सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 253.66 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने 26 नवंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। यह मामला अजय सहगल, इंडियन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, एबीएस टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच का हिस्सा है।

ईडी की जांच में यह आरोप सामने आया है कि सनटेक सिटी प्रोजेक्ट के लिए लगभग 30.49 एकड़ जमीन के मालिकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का उपयोग करके सहमति पत्र तैयार किए गए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन का उपयोग बदलने की मंजूरी (सीएलयू) प्राप्त की गई। जांच एजेंसी के अनुसार, ये सहमति पत्र उस समय सोसाइटी के सचिव रहे अजय सहगल के निर्देश पर तैयार किए गए थे।ईडी के अनुसार, कथित तौर पर फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर कुल 108.58 एकड़ जमीन के लिए 3 जून 2016 को सीएलयू मंजूर करवाई गई थी। इसके बाद प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान पास हुआ और गमाडा ने 20 मार्च 2018 को प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस जारी किया। जांच में यह भी पाया गया कि सहमति पत्रों में कई जमीन मालिकों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान कथित तौर पर फर्जी तरीके से लगाए गए थे।

सुविधाओं के लिए जमीन पर कब्जे का सवाल

जांच एजेंसी ने प्रोजेक्ट के स्वीकृत लेआउट प्लान में दर्शाई गई बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्लान में स्कूल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिजली सब-स्टेशन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित जमीन, पार्क और व्यावसायिक साइटें शामिल थीं। हालांकि, ईडी के अनुसार, सोसाइटी के पास इनमें से कुछ जमीनों का वास्तविक कब्जा ही नहीं था।



गमाडा ने 2024 में रद्द किया था लाइसेंस

ईडी की जांच के अनुसार, प्रोजेक्ट के प्रमोटर अजय सहगल द्वारा गमाडा की लाइसेंस शर्तों का पालन नहीं किया गया। प्रोजेक्ट के लिए 100 फीसदी जमीन हासिल नहीं की गई थी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित जमीन भी गमाडा को हस्तांतरित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, गमाडा ने 10 जुलाई 2024 को प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके अलावा, 3 अगस्त 2024 को संबंधित 30.49 एकड़ जमीन की सीएलयू भी वापस ले ली गई थी।



विकास और बिक्री के अधिकार दूसरी कंपनी को सौंपे गए

ईडी के मुताबिक, 9 सितंबर 2018 को हुए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (जेडीए) के तहत प्रोजेक्ट के विकास और बिक्री के अधिकार वीआरएस टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिए गए थे, जिसका नाम बाद में बदलकर एबीएस टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। फिलहाल, ईडी ने 253.66 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है और मामले में आगे की जांच जारी है। आरोपों पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष आना बाकी है।