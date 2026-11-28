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मोहाली। तापमान में गिरावट के साथ त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ गई हैं। एक्जिमा से पीड़ित मरीजों को सर्दियों में अधिक परेशानी हो रही है। ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण त्वचा में रूखापन, खुजली और जलन की शिकायतें बढ़ी हैं।अस्पतालों की त्वचा रोग ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डर्मेटोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजस्मिता भट्टाचार्जी ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार, कुल ओपीडी मरीजों में लगभग 30 से 40 फीसदी त्वचा संबंधी समस्याओं से जुड़े होते हैं। डॉक्टर भट्टाचार्जी ने बताया कि सर्दियों में वातावरण में नमी कम होने से त्वचा की प्राकृतिक नमी प्रभावित होती है। इसका असर एक्जिमा से पीड़ित लोगों पर ज्यादा पड़ता है। ऐसे मरीजों को खुजली, रूखापन और जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।