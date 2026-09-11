Mohali News: जीरकपुर में किराना दुकान से लोडिंग ई-रिक्शा चोरी, केस दर्ज

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यह घटना 3 सितंबर को हुई थी। शुभम कुमार ने बताया कि उसने अपना ग्रे रंग का 2024 मॉडल वीर शक्ति ई-रिक्शा दुकान के सामने खड़ा किया था। रात करीब दस बजे वह वहां से गायब मिला। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि उसका ई-रिक्शा सुनील गुप्ता ने चुराया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 303(2) के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश और ई-रिक्शा बरामद करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

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जीरकपुर। बादल कॉलोनी में एक किराना दुकान के बाहर से लोडिंग ई-रिक्शा चोरी हो गया है। पुलिस ने दुकानदार शुभम कुमार की शिकायत पर ओमकार एन्क्लेव निवासी सुनील गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।