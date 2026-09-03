Mohali News: लालड़ू का रेलवे फाटक पांच दिन रहेगा बंद, सुधरेगा ट्रैक
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:00 AM IST
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लालडू। लालडू-दप्पर रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग फाटक नंबर 110 एसपीएल लालडू गांव को रेलवे ट्रैक की मरम्मत के चलते बंद किया जा रहा है।
रेलवे विभाग के अनुसार फाटक 2 सितंबर को शाम चार बजे से 7 सितंबर को रात आठ बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा। विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, लालडू-दप्पर के बीच अप लाइन पर किलोमीटर 217/5-7 पर स्थित इस फाटक पर बीसीएम मशीन से भारी यांत्रिक रखरखाव का काम किया जाएगा।
रेल यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य जरूरी बताया गया है। फाटक बंद रहने के दौरान इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। संवाद
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रेलवे विभाग के अनुसार फाटक 2 सितंबर को शाम चार बजे से 7 सितंबर को रात आठ बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा। विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, लालडू-दप्पर के बीच अप लाइन पर किलोमीटर 217/5-7 पर स्थित इस फाटक पर बीसीएम मशीन से भारी यांत्रिक रखरखाव का काम किया जाएगा।
रेल यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य जरूरी बताया गया है। फाटक बंद रहने के दौरान इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। संवाद
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