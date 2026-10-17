फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Food delivery worker dies in road accident in Shivalik City

Mohali News: शिवालिक सिटी में सड़क हादसे में फूड डिलीवरी युवक की मौत

Sat, 17 Oct 2026 02:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
Food delivery worker dies in road accident in Shivalik City
तेज रफ्तार ब्रेकर से गुजरते समय अनियंत्रित हुई मोटरसाइकिल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
खरड़। शिवालिक सिटी में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान तरनतारन निवासी अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है। वह खरड़ में स्विगी के लिए फूड डिलीवरी का काम करता था और राडियाला गांव में रहता था। मृतक के मित्र मनजीत सिंह के अनुसार, अर्शदीप सिंह मोटरसाइकिल पर शिवालिक सिटी से खरड़ की ओर आ रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार ब्रेकर से गुजरते समय मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क पर गिर गया। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक का शव सरकारी अस्पताल खरड़ के मुर्दाघर में रखवाया गया। हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई है। दुर्घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed