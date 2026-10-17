Mohali News: शिवालिक सिटी में सड़क हादसे में फूड डिलीवरी युवक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसी

खरड़। शिवालिक सिटी में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान तरनतारन निवासी अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है। वह खरड़ में स्विगी के लिए फूड डिलीवरी का काम करता था और राडियाला गांव में रहता था। मृतक के मित्र मनजीत सिंह के अनुसार, अर्शदीप सिंह मोटरसाइकिल पर शिवालिक सिटी से खरड़ की ओर आ रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार ब्रेकर से गुजरते समय मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क पर गिर गया। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक का शव सरकारी अस्पताल खरड़ के मुर्दाघर में रखवाया गया। हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई है। दुर्घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

तेज रफ्तार ब्रेकर से गुजरते समय अनियंत्रित हुई मोटरसाइकिल