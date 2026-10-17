Mohali News: 12 साल से स्थायी नीति का इंतजार, 3720 वोकेशनल शिक्षकों का धरना जारी

संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। पंजाब के करीब 3720 व्यावसायिक शिक्षकों का पक्का धरना जारी है। वे शिक्षा विभाग में विलय और नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। शिक्षक 12 वर्षों से स्थायी नीति का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को पटियाला जिले के शिक्षकों ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थित विद्या भवन के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि वे आउटसोर्सिंग और निजी कंपनियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मांगों का अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। एनएसक्यूएफ वोकेशनल टीचर्स फ्रंट, पंजाब के सदस्यों ने सरकार से कई बार बैठकें की हैं। हालांकि, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षकों ने कहा कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही। धरने में राज्य कमेटी के सदस्य और पटियाला जिला कमेटी के पदाधिकारी सहित विभिन्न जिलों के प्रधान और शिक्षक भी मौजूद रहे।शिक्षकों की प्रमुख मांगेंप्रदर्शनकारी शिक्षकों के अनुसार, उन्हें लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा नहीं मिली है। स्थायी नीति का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। शिक्षकों ने हरियाणा का उदाहरण दिया। वहां व्यावसायिक शिक्षकों को बेहतर वेतन और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। पंजाब में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।