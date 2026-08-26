बिजली समस्या न सुलझी तो अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम करेंगे किसान: यूनियन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:53 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:53 AM IST
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लालडू। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ब्लॉक डेराबस्सी ने बिजली की कमी को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। संगठन ने चेतावनी दी है कि पर्याप्त बिजली न मिलने पर अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया जाएगा। इससे पहले 26 अगस्त को सुबह 9 बजे एक्सियन कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा।
यह फैसला गांव जौला कलां में जिला प्रधान लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में विभिन्न गांवों के किसान शामिल हुए। किसानों ने बताया कि धान की फसल के लिए नियमित बिजली सप्लाई जरूरी है। लंबे पावर कट के कारण खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। इससे किसानों को फसल के नुकसान का डर सता रहा है। हैप्पी मलकपुर ने कहा, यदि एक्सियन की ओर से किसानों की बिजली सप्लाई की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संगठन अनिश्चित समय के लिए अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम करने को मजबूर होगा।
जमीन खरीद-फरोख्त के मुद्दे पर भी चर्चा
बैठक में डेराबस्सी और मोहाली क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों पर भी बात हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ डीलर बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं करवाते। वे किसानों को उनकी बकाया राशि भी नहीं देते। संगठन ने ऐसे प्रभावित किसानों को मदद का भरोसा दिया है। नेताओं ने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर आरोपित डीलरों का घेराव किया जाएगा।
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यह फैसला गांव जौला कलां में जिला प्रधान लखविंदर सिंह हैप्पी मलकपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में विभिन्न गांवों के किसान शामिल हुए। किसानों ने बताया कि धान की फसल के लिए नियमित बिजली सप्लाई जरूरी है। लंबे पावर कट के कारण खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। इससे किसानों को फसल के नुकसान का डर सता रहा है। हैप्पी मलकपुर ने कहा, यदि एक्सियन की ओर से किसानों की बिजली सप्लाई की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संगठन अनिश्चित समय के लिए अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे जाम करने को मजबूर होगा।
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जमीन खरीद-फरोख्त के मुद्दे पर भी चर्चा
बैठक में डेराबस्सी और मोहाली क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों पर भी बात हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि कुछ डीलर बयाना लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं करवाते। वे किसानों को उनकी बकाया राशि भी नहीं देते। संगठन ने ऐसे प्रभावित किसानों को मदद का भरोसा दिया है। नेताओं ने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर आरोपित डीलरों का घेराव किया जाएगा।
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