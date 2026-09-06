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Mohali News: भारी बारिश में एयरपोर्ट रोड पर डटे किसान, सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी

Sun, 06 Sep 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:59 AM IST
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Farmers stand firm on Airport Road amidst heavy rain; express displeasure over the government's attitude
मोहाली। संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब का चंडीगढ़ मोर्चा शनिवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। भारी बारिश के बावजूद किसान एयरपोर्ट रोड पर स्थित विभिन्न चौराहों पर डटे रहे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शाम पांच से सात बजे तक किसानों ने हाथों में बैनर और झंडे लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मोर्चे के पंडाल में करीब तीन घंटे तक मंच का संचालन हुआ। इस दौरान किसान नेताओं ने पंजाब सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन लगातार सरकार से बातचीत करवाने का भरोसा दे रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।
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संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता बलदेव सिंह निहालगढ़ ने की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को प्रशासन ने सरकार से बातचीत के लिए शनिवार तक का समय मांगा था। सरकार से सकारात्मक जवाब न मिलने के बाद मोर्चे के नेताओं ने रविवार को बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता बलदेव सिंह निहालगढ़, हरजिंदर सिंह टांडा और सुखदेव सिंह अराइयांवाला ने की। पंडाल में बलबीर सिंह राजेवाल, रमिंदर सिंह पटियाला और मलूक सिंह हीरके ने भी संबोधित किया। बोग सिंह मानसा, प्रेम सिंह भंगू और हरनेक सिंह महिमा भी वक्ताओं में शामिल थे। गुरविंदर सिंह ढिल्लों और सतनाम सिंह अजनाला समेत कई अन्य किसान नेताओं ने भी अपनी बात रखी।
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आंदोलन जारी रखने का संकल्प

मंच संचालन गुरप्रताप सिंह, तरसेम सिंह हीरके, रतन सिंह ढड्ड, मास्टर निरंजन सिंह और कुलवंत सिंह मौलवीवाला ने किया। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखेंगे। उनका कहना है कि सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जाने तक वे पीछे नहीं हटेंगे। यह आंदोलन किसानों की एकजुटता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
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