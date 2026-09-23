Mohali News: फेज-7 की सड़कों पर उड़ती है धूल, लोग परेशान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:19 AM IST
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मोहाली। मैं फेज-7 का रहने वाला हूं। यहां की सड़कों पर मिट्टी डालने के बाद इन दिनों धूल उड़ने की समस्या बनी है। सड़क किनारे और निर्माण कार्य वाले हिस्सों में पड़ी सूखी मिट्टी वाहनों की आवाजाही के साथ हवा में फैल रही है। इससे राहगीरों, दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिनभर वाहनों के गुजरने से धूल के गुबार उठते रहते हैं। खासकर दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी अधिक हो रही है। र धूल दुकानों और सामान पर भी जम रही है, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। मेरी मांग की है कि सड़क पर पड़ी मिट्टी को व्यवस्थित तरीके से हटाया जाए और जब तक काम पूरा नहीं होता, तब तक नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए। उनका कहना है कि सड़क निर्माण या मरम्मत जरूरी है, लेकिन काम के दौरान धूल नियंत्रण के उचित इंतजाम भी किए जाने चाहिए। - नरेश गोयल निवासी फेज-7
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