पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति: 1.26 करोड़ सेहत कार्डों का वितरण शुरू, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

गंभीर बीमारी अब गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के लिए आर्थिक संकट का कारण न बने, इसी उद्देश्य से पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 1.26 करोड़ सेहत कार्डों के वितरण की शुरुआत की। मोहाली के विकास भवन में आयोजित मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड वितरण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने योजना को राज्य के 54 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का सुरक्षा कवच बताया। उन्होंनेकहा कि योजना के तहत अब तक 7 लाख से अधिक मरीजों के इलाज पर करीब 1310 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उनके मुताबिक योजना में लाभार्थियों से किसी तरह का प्रीमियम या शुल्क नहीं लिया जा रहा और पात्र परिवार सरकारी या निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार करा सकते हैं।

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