Mohali News: महिला का पीछा कर अश्लील हरकतें की, मामला दर्ज

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महिला के अनुसार, जब वह अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगीं, तो आरोपी उनके पीछे पहुंच गया। आरोप है कि उसने अपना निजी अंग दिखाया और अश्लील हरकतें कीं। महिला के शोर मचाने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और धमकियां देते हुए वहां से भाग गया। करीब ढाई बजे आरोपी दोबारा महिला की गली में पहुंचा। महिला के पति ने जब उसका पीछा किया, तो वह भागने लगा। शिकायत में आरोप है कि आगे जाकर आरोपी ने एक अन्य महिला से चेन झपटने का प्रयास किया। हालांकि, महिला के पति को पीछे आते देख वह वहां से भाग गया।पुलिस जांच और महिला की मांगमहिला ने पुलिस से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। साथ ही, क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर साक्ष्य जुटाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी की हरकतों से वह और उसका परिवार डरा हुआ है।धाराओं में केस दर्ज, पहचान का प्रयास जारीजांच अधिकारी मनप्रीत सिंह ने बताया कि शिकायत की प्रारंभिक जांच में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 74, 75, 78 और 79 के तहत केस दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूटर नंबर के आधार पर वाहन चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर जांच कर रही है।