Mohali News: युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, डोप टेस्ट पॉजिटिव

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जीरकपुर। ढकोली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। युवक का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है।आरोपी की पहचान जितेंद्र निवासी शिव नगर, पीरमुछल्ला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, एएसआई हरनेक सिंह अपनी टीम के साथ ढकोली अस्पताल के पास गश्त पर थे। उन्होंने जितेंद्र को संदिग्ध हालत में खड़ा देखा। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में जितेंद्र ने हेरोइन का नशा करने की बात कबूली। सिविल अस्पताल ढकोली में उसका डोप टेस्ट कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में मॉर्फिन और बेंजो़डायजेपाइन पॉजिटिव पाए गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।