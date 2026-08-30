फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Powercom employees burned an effigy of the Chief Minister

Mohali News: पावरकॉम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका

Sun, 30 Aug 2026 02:15 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Powercom employees burned an effigy of the Chief Minister
मोहाली। पावरकॉम सर्कल मोहाली की संयुक्त तालमेल कमेटी के नेतृत्व में शनिवार को पावरकॉम कार्यालय में कर्मचारियों ने रोष रैली की। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने 27 अगस्त को प्रस्तावित बैठक रद्द किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। रैली को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेताओं ने निजीकरण की नीति रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 18 प्रतिशत डीए जारी करने और नियमित भर्ती शुरू करने की मांग की। इसके अलावा 2.59 गुणांक लागू करने समेत अन्य मांगें भी उठाईं। रैली में टीएसयू के सर्कल प्रधान गुरबख्श सिंह, गुरमीत सिंह, जतिंदर सिंह, लखा सिंह, अशोक कुमार, सुरिंदर पाल सिंह लहौरिया, एमएस गिल, हरप्रीत सिंह, हरविंदर सिंह और गुरमेल सिंह समेत कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed