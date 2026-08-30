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कुराली हत्याकांड : आरोपी गिरफ्तार, बहन चाहती थी प्रेम विवाह करना, आरोपी था नाराज

Sun, 30 Aug 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:16 AM IST
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Kurali Murder Case: Accused arrested; sister wanted a love marriage, accused was angry
कुराली। दिनदहाड़े हुए एक खौफनाक हत्याकांड को जिला पुलिस ने महज चार से पांच घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक हरमनदीप सिंह हंस ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह 28 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे वार्ड नंबर 13, बडाली रोड पर हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की बहन बिट्टू से शादी करना चाहती थी। बिट्टू ओमनाथ राय का बेटा है। आरोपी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। जब उसे बहन की शादी की भनक लगी, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। आरोपी चाकू लेकर ओमनाथ के घर पहुंचा। उसने वहां मौजूद बिट्टू की मां सरोज देवी (45) पर ताबड़तोड़ वार किए। सरोज देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
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पत्नी को बचाने आए ओमनाथ के पेट में भी आरोपी ने चाकू घोंप दिया और भाग गया। घायल ओमनाथ के बयानों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। थाना सिटी कुराली में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) और 109 के तहत प्राथमिकी (नंबर 91) दर्ज हुई। आरोपी की तत्काल धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। इस टीम में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जसपिंदर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक खरड़-2 हरकीरत सिंह और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हर्ष मोहन गौतम शामिल थे। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके की सख्त घेराबंदी कर दी। विशेष टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज चंद घंटों में आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आज आरोपी को अदालत में पेश करेगी। मामले की गहनता से जांच के लिए पुलिस रिमांड हासिल करने का प्रयास करेगी।
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