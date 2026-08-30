Mohali News: नेचर पार्क की जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप, लोगों ने रुकवाया काम

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पूर्व पार्षद सतवीर सिंह धनौआ ने बताया कि मौके पर जेसीबी और अन्य मशीनों के साथ निर्माण सामग्री भी पहुंचाई गई थी। विरोध के बाद ठेकेदार के कर्मचारियों ने सामान हटाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सामग्री सड़क के दूसरी ओर गमाडा की खाली जमीन पर रख दी गई है। उन्हें आशंका है कि वहां भी मजदूरों के लिए अस्थायी कमरे बनाने की कोशिश की जा सकती है।पार्षद नरपिंदर सिंह रंगी ने पार्क के पौधों को नुकसान पहुंचाने की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मॉल निर्माण में लगे मजदूरों के रहने की व्यवस्था पार्क की जमीन पर नहीं, बल्कि निर्माण परिसर में होनी चाहिए।भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव विशिष्ट और पंजाब भाजपा के सह-कोषाध्यक्ष सुखविंदर सिंह गोल्डी ने भी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों ने गमाडा से पूछा है कि पार्क की जमीन के इस्तेमाल की अनुमति किसने और किन शर्तों पर दी। लोगों का कहना है कि शहर में हरियाली और खुले स्थान पहले ही सीमित हैं, ऐसे में पार्क की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण गंभीर चिंता का विषय है।