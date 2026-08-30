Mohali News: एक करोड़ का निवेश, पार्टनरशिप मिली...न पैसा, ब्लू बैरल रेस्टोरेंट मालिक दंपती पर मामला दर्ज

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अमन राणा ने बताया कि गुरमीत सिंह से उसकी पहले से जान-पहचान थी। मार्च 2024 में गुरमीत ने उसे फेज-5 स्थित अपने रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां गुरमीत और कमलजीत कौर ने कारोबार में निवेश पर साझेदारी, ब्याज और सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। अमन ने बैंक से रकम का इंतजाम कर आरोपियों के बताए खातों में पैसे ट्रांसफर किए। शिकायतकर्ता ने 16 अक्तूबर को 40 लाख, 17 अक्तूबर को 40 लाख, 21 अक्तूबर को 50 हजार और 22 अक्तूबर को 4.5 लाख रुपये भेजे। इसके अलावा 14.5 लाख रुपये उनकी कंपनी के एचडीएफसी बैंक खाते में भी जमा किए गए। अमन का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने केवल करीब 15 लाख रुपये लौटाए। बाकी रकम के लिए संपर्क करने पर उन्होंने बात करना बंद कर दिया।शोरूम की गारंटी पर उठे सवालअमन का आरोप है कि रकम वापस न मिलने पर फेज-8 स्थित वीआरएस फाइनेटेक स्क्वेयर के दो शोरूम उसके नाम करने का वादा किया गया था। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच एक करार भी हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि गुरमीत सिंह और कमलजीत कौर के नाम आवंटित इन शोरूमों को रद्द कराने का आवेदन उसी दिन दिया गया था। यह आवेदन उस दिन दिया गया था जब 40 लाख रुपये लिए गए थे। पुलिस ने संबंधित दस्तावेज जांच में शामिल कर लिए हैं।पुलिस जांच जारीफेज-1 थाना के जांच अधिकारी एएसआई देवेंद्र सिंह के अनुसार दंपती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 316(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब बैंक लेनदेन, रकम की वापसी और आरोपियों के खातों से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। डेवलपर के रिकॉर्ड से मिली जानकारी जांच में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।