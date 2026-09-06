Mohali News: चांदहेड़ी में खुले नाले में गिरी गाय की मौत, ग्रामीणों में रोष
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:54 AM IST
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लालड़ू। गांव चांदहेड़ी में एक खुले पांच फीट गहरे नाले में गिरने से गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने नगर काउंसिल लालड़ू पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
ग्रामीणों के अनुसार, नगर काउंसिल को कई बार नाले को स्लैब डालकर ढकने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में काउंसिल अधिकारियों के प्रति गुस्सा है। शुक्रवार को गाय नाले में गिर गई। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, पर उसे बचाया नहीं जा सका। गाय की मौत के बाद ग्रामीणों ने उसे विधि-विधान से दफनाया। उन्होंने प्रशासन और नगर काउंसिल से नाले की जल्द मरम्मत कर उसे ढकने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। नगर काउंसिल लालड़ू के ईओ अशोक पथरियां ने कहा कि नाले को जल्द ढक दिया जाएगा।
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ग्रामीणों के अनुसार, नगर काउंसिल को कई बार नाले को स्लैब डालकर ढकने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में काउंसिल अधिकारियों के प्रति गुस्सा है। शुक्रवार को गाय नाले में गिर गई। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, पर उसे बचाया नहीं जा सका। गाय की मौत के बाद ग्रामीणों ने उसे विधि-विधान से दफनाया। उन्होंने प्रशासन और नगर काउंसिल से नाले की जल्द मरम्मत कर उसे ढकने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। नगर काउंसिल लालड़ू के ईओ अशोक पथरियां ने कहा कि नाले को जल्द ढक दिया जाएगा।