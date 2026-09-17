Ludhiana News: ताजपुर रोड पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर से चांदी के गहने चोरी

संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। ताजपुर रोड के किशोर नगर स्थित वैष्णो देवी मंदिर में बुधवार देर रात चोरी हुई। नकाबपोश अपराधी मूर्तियों के चांदी के आभूषण और पुजारी की एक्टिवा लेकर फरार हो गया।यह घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति टोपी पहने और चेहरा ढके हुए मंदिर में प्रवेश करता दिख रहा है। उसने पहले जायजा लिया फिर चोरी को अंजाम दिया। पुजारी जय भगवान शर्मा के अनुसार चोर मां भगवती के शयन स्थान से चांदी का सामान व भगवान श्री कृष्ण की चांदी की मुरली चुरा ले गया। साथ ही पुजारी की नई एक्टिवा गाड़ी भी ले गया। थाना डिवीजन सात की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की पहचान कर रही है। वह जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। चोरी गई संपत्ति का मूल्य भी आंका जा रहा है।