Ludhiana News: शादी समारोह में दुल्हन की मां का पर्स चोरी, लाखों के गहने और नकदी गायब

संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। चंद्र नगर के मल्ली फार्म्स मैरिज पैलेस में दुल्हन की शादी के दौरान उसकी मां नीतू देवी का कीमती पर्स चोरी हो गया। जयमाला के बाद फोटो सेशन के समय उन्होंने अपना पर्स नीचे रखा था तभी दो संदिग्ध युवकों में से एक ने पर्स उठा लिया और फरार हो गया।पूरी वारदात मैरिज पैलेस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पर्स में लगभग 15,000 रुपये की नकदी और शगुन का लिफाफा था। इसमें तीन लाख रुपये का सोने का किटी सेट और चांदी के गहने भी थे। परिजनों की सूचना पर थाना हैबोवाल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आसपास के कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश कर रही है।