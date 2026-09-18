Ludhiana News: 102 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

लुधियाना। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 102 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी नशा तस्करी के दो मामलों में शामिल रहा है और जमानत पर बाहर था।आरोपी की पहचान जसकरण मंडेर उर्फ जस्सी के रूप में हुई है। वह गांव जसपाल बांगड़ के हीरो सुमन नगर का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा के दिशा-निर्देशों पर हुई। साहनेवाल थाना के मुख्य अधिकारी दलबीर सिंह की देखरेख में चौकी कंगणवाल की टीम ने उसे लोहारा रोड क्षेत्र से पकड़ा।