फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Villagers protest against Primo Chemical in Nangal; agreement reached on an inquiry

Ludhiana News: नंगल में प्राइमो कैमिकल के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, जांच पर बनी सहमति

Thu, 01 Oct 2026 10:37 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Thu, 01 Oct 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
Villagers protest against Primo Chemical in Nangal; agreement reached on an inquiry
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नंगल। एक अक्तूबर को भाजपा नेता सतवीर सिंह राणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्राइमो कैमिकल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इकाई के 10 किलोमीटर के दायरे में भूमिगत पानी दूषित हो गया है।
यह पानी पीने या कृषि लायक नहीं रहा। साथ ही क्लोरीन गैस लीक से जीवन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने पहले कंपनी के एचआर प्रभारी भगवती प्रसाद और महाप्रबंधक अजय कुमार से बैठक की। सहमति न बनने पर उन्होंने इकाई के मुख्य गेट पर धरना दिया। सतवीर राणा ने तहसीलदार सुमित ढिल्लों को ज्ञापन सौंपकर उत्पादन रोकने की मांग की।
विज्ञापन

तहसीलदार ने उत्पादन रोकने से इन्कार किया पर जांच और पानी के नमूने लेने का आश्वासन दिया। कंपनी के एचआर प्रभारी भगवती प्रसाद ने कहा कि इकाई सभी नियमों का पालन करती है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


फोटो-१ एनजीएल 02 - तहसीलदार सुमित ढिल्लों से बात करते भाजपा नेता सतवीर सिंह राणा।
फोटो--१ एनजीएल 02 - जानकारी देते इकाई के एचआर प्रभारी भगवती प्रशाद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed