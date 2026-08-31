Ludhiana News: हाई वोल्टेज बिजली की तारों की चपेट में दो युवक झुलसे

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नंगल। किसान मंडी मार्केट में सोमवार देर शाम दो युवक मोहित व दीपू हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आकर झुलस गए। वे खोखे की तिरपाल सीधी कर रहे थे। उन्हें नंगल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया।

थाना प्रभारी दानिशवीर सिंह ने बताया कि अस्पताल से रिपोर्ट मिलने पर जांच होगी।



फोटो-३१ एनजीएल०६, ०७-दोनों घायलों को अस्पताल ले जाते परिजन।

संवाद न्यूज एजेंसी