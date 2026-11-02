Ludhiana News: नकली नोटों के साथ दो लोग पकड़े गए

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मानसा। बरेटा पुलिस ने नकली नोटों के साथ दो लोगों को पकड़ा है। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि ये नकली नोट कहां से आए और इन्हें कहां-कहां चलाया गया है।बरेटा पुलिस को कुछ लोगों से सूचना मिली थी कि बरेटा का रहने वाला संदीप कुमार और अकबरपुर खुडाल का रहने वाला माली सिंह, कस्बे में नकली नोट चला रहे हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पास से 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए। बरेटा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।सहायक थानेदार मेवा सिंह ने बताया कि दोनों लोगों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब इन नकली नोटों के बारे में उनसे आगे पूछताछ करेगी।