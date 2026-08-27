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हलवारा में आधे घंटे में दो हादसे: वायुसेना केंद्र के सामने बने स्पीड ब्रेकर बने कारण, एक ट्रक चालक गंभीर घायल

Thu, 27 Aug 2026 08:23 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा
संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा Published by: Nivedita Updated Thu, 27 Aug 2026 08:23 AM IST
सार

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान्य रूप से स्पीड ब्रेकर बनाने की नीति नहीं है। मंत्रालय ने 1976 से 2016 तक कई परिपत्रों में इन्हें हटाने की नीति दोहराई है।

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Two accidents in Halwara Speed breaker in front of Air Force Station
हलवारा में हादसा - फोटो : संवाद

विस्तार
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हलवारा में भारतीय वायुसेना केंद्र के सामने लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग पर बने कथित अवैध स्पीड ब्रेकरों के कारण बुधवार देर रात आधे घंटे के भीतर दो सड़क हादसे हुए। 

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केंद्रीय विद्यालय नंबर-1 के सामने हुए इन हादसों में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे में कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। इन घटनाओं ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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पहला हादसा रात करीब 12 बजे हुआ जब ईंटों से लदे दो ट्रक आपस में टकरा गए। रायकोट से लुधियाना जा रहे ट्रक चालक सुखविंदर सिंह को अचानक स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ा। आरोप है कि ब्रेकर के आगे कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था। सुखविंदर के ब्रेक लगाने पर पीछे आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एसएसएफ के मुलाजिमों और स्थानीय लोगों ने ट्रक काटकर सुखविंदर को बाहर निकाला। उसे उपचार के लिए भेजा गया है और उसकी हालत गंभीर बताई गई है। पीछे वाले ट्रक को गुरप्रीत सिंह चला रहा था। गुरप्रीत ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के पास अन्य स्पीड ब्रेकरों पर भी संकेतक नहीं हैं।
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राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड ब्रेकर के नियम
पहले हादसे के करीब आधे घंटे बाद उसी स्पीड ब्रेकर पर एक अन्य ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में सवार लोगों को मामूली खरोंचें आईं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान्य रूप से स्पीड ब्रेकर बनाने की नीति नहीं है। मंत्रालय ने 1976 से 2016 तक कई परिपत्रों में इन्हें हटाने की नीति दोहराई है। जहां गति नियंत्रण आवश्यक हो, वहां स्पीड लिमिट संकेतक और रंबल स्ट्रिप जैसे उपाय सुझाए गए हैं।


प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग
भारतीय वायुसेना केंद्र हलवारा प्रशासन ने सड़क निर्माण कंपनी रोहन राजदीप इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के माध्यम से इस मार्ग पर पांच स्पीड ब्रेकर बनवाए थे। स्थानीय समाजसेवियों और किसानों ने इनके निर्माण के बाद से ही विरोध किया है। आंकड़ों के अनुसार, इन ब्रेकरों के कारण पिछले वर्षों में कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें दर्जनों लोगों की जान गई है। समाजसेवी और किसान जत्थेबंदियां इन ब्रेकरों को हटाने की मांग कर चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।

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